Пожар в деревне Владимирской области угрожает соседним домам. На данный момент, в деревне Горки...

Пожар в деревне Владимирской области угрожает соседним домам.На данный момент, в деревне Горки Судогодского района огнём охвачены дом, хозяйственная постройка, баня и теплица. А также хозяйственная постройка и кровля дома на соседнем участке.Существует угроза близлежащим строениям. Пожарные сдерживают огонь, не позволяя ему перекинуться и на них, сообщает пресс-служба ГУ и ЧС по Владимирской области.Сейчас на тушении пожара работают 8 единиц техники и 24 человека личного состава.По состоянию на 14.30, сообщают пожарные, достигнута ликвидация открытого горения.Фото: пресс-служба ГУ и ЧС по Владимирской области.