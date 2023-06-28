Площадь пожара составила 230 квадратных метров.

Два жилых дома загорелись на улице Строительной в Кольчугино. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Ночью 28 июня поступило сообщение о возгорании двух многоквартирных домов в городе Кольчугино. На место прибыли 6 пожарных машин и 18 человек личного состава. Площадь пожара составила 230 квадратных метров. Пламя потушено. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.