Прокуратурой города Владимира проводятся проверки по организации питания детей в школах. В...

Прокуратурой города Владимира проводятся проверки по организации питания детей в школах.В интернете появилось видео о том, что в столовой школы №40 города Владимира ползают тараканы. Прокуратурой проведена проверка.Установлено, что в учреждении с 31.05.2023 по 30.06.2023 организован школьный лагерь, где пребывало 162 ребенка. Перед открытием была проведена дезинсекция. Но при посещении школы 23 июня 2023 года представителями Общероссийского народного фронта с участием сотрудников администрации г. Владимира и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области выявлено наличие насекомых.По результатам проверки прокуратурой города директору школы внесено представление и решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.С началом летнего сезона лагерей, в ряде школ были выявлены нарушения в организации питания детей. Так, в некоторых детских садах города, а также в школьных лагерях с дневным пребыванием не велись журналы качества готовых блюд, соблюдения температурного режима, ежедневного осмотра поваров на наличие заболеваний кожи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Все виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Все выявленные нарушения устранены.При проведении проверок наличие насекомых в указанных учреждениях не зафиксировано.Фото pxfuel