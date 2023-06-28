Владимирцы получили компенсации.

Во Владимире прокурор добился расселения аварийного дома 1917 года постройки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Одноэтажный многоквартирный дом № 7 по улице Ильинская-Покатая ещё в 2015 году признан подлежащим сносу. Уже тогда износ конструкций превышал 75%. Власти постановили переселить жильцов до 1 июня 2022 года. Однако в установленный срок не уложились. В квартирах продолжали ютиться четверо собственников.Ведомство подало иск в суд. Требования прокурора удовлетворены. Владимирцы получили компенсации, ветхая постройка расселена.