Прокуроры намерены возбудить административное дело по статье о нарушении санитарных норм.

Во Владимире прокуратура провела проверку по факту в школе №40. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Сейчас в школьный лагерь дневного пребывания ходят 162 детей. Перед открытием проведена дезинсекция. Однако 23 июня представители ОНФ, Роспотребнадзор и мэрии в учреждении тараканов.По результатам проверки директору внесено представление. Прокуроры намерены возбудить административное дело по статье о нарушении санитарных норм.