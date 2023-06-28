Самыми несчастными людьми себя считают юристы и секретари.

Во Владимире провели исследование на тему - специалисты каких профессий считают себя самыми счастливыми. О результатах опроса рассказали в пресс-службе сайта Superjob.В целом порядка 77% жителей областной столицы считают себя счастливыми людьми. Остальные горожане называют себя несчастными. Чаще всего уровень серотонина в крови зависит от дохода респондентов.При этом в разрезе профессий больше всего абсолютно довольных жизнью людей встречается среди медсестёр (49%), мeнеджеров по зaкупкaм (44%) и учитeлей (36%). Самыми несчастными людьми себя считают юристы и секретари.