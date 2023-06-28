Более 20 тысяч жителей Владимирской области пользуются продуктами системы «Ростелеком Ключ». На сегодняшний день в регионе подключено 25 умных домофонов и 16 камер видеонаблюдения в 43

Более 20 тысяч жителей Владимирской области пользуются продуктами системы «Ростелеком Ключ». На сегодняшний день в регионе подключено 25 умных домофонов и 16 камер видеонаблюдения в 43 многоквартирных домах (семи тысячах квартир). Недавно провайдер обеспечил сервисами «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение» новостройку на 108 квартир по адресу Горького, 60 А. Оптика в ней была проложена еще