Смонтирована еще одна из блочно-модульных котельных в Гусь-Хрустальном. Все 4 источника тепла...

Смонтирована еще одна из блочно-модульных котельных в Гусь-Хрустальном.Все 4 источника тепла доставлены с завода и установлены на фундамент, сообщает пресс-служба компании "Владимиртеплогаз".Весь процесс прошёл штатно и в короткие сроки. Сейчас к новым котельным тянут сети.Напомним, что тепловая реновация Гусь-Хрустального – флагманский проект инвестиционной программы компании. Бюджет – больше миллиарда, график реализации проекта – амбициозный.В ее результате значительно повысится качество и надёжность теплоснабжения 43 тысяч гусевчан.Фото и видео: пресс-служба компании "Владимиртеплогаз".