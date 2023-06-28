Смонтирована еще одна из блочно-модульных котельных в Гусь-Хрустальном.
Все 4 источника тепла...
Смонтирована еще одна из блочно-модульных котельных в Гусь-Хрустальном.
Все 4 источника тепла доставлены с завода и установлены на фундамент, сообщает пресс-служба компании "Владимиртеплогаз".
Весь процесс прошёл штатно и в короткие сроки. Сейчас к новым котельным тянут сети.
Напомним, что тепловая реновация Гусь-Хрустального – флагманский проект инвестиционной программы компании. Бюджет – больше миллиарда, график реализации проекта – амбициозный.
В ее результате значительно повысится качество и надёжность теплоснабжения 43 тысяч гусевчан.
Фото и видео: пресс-служба компании "Владимиртеплогаз".