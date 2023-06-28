Смотрите Вести в 14.30: во Владимире несколько сотен мусульман отметили Курбан-Байрам....
Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире несколько сотен мусульман отметили Курбан-Байрам.
Проблемное "Поколение".
- Полтысячи дольщиков жилого комплекса "Поколение" ждут ключи от квартир.
Мы вложили все свои деньги. Жить нам негде.
- Прокуратура завела уголовное дело. Какие аргументы у застройщика?
Ид Мубарак! Аллах акбар!
- Владимирские мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. Что принято делать в этот день?
Суздаль театральный
-А в Суздале собрались малые театры России. Чем занимаются в творческой лаборатории театра наций?