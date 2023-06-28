Смотрите Вести в 14.30: во Владимире несколько сотен мусульман отметили Курбан-Байрам....

Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире несколько сотен мусульман отметили Курбан-Байрам.Проблемное "Поколение".- Полтысячи дольщиков жилого комплекса "Поколение" ждут ключи от квартир.Мы вложили все свои деньги. Жить нам негде.- Прокуратура завела уголовное дело. Какие аргументы у застройщика?Ид Мубарак! Аллах акбар!- Владимирские мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. Что принято делать в этот день?Суздаль театральный-А в Суздале собрались малые театры России. Чем занимаются в творческой лаборатории театра наций?