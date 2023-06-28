Смотрите Вести в 21.05: Обманутые дольщики дождались уголовного дела. Проблема Поколения -...

Смотрите "Вести" в 21.05: Обманутые дольщики дождались уголовного дела.Проблема "Поколения"- Полтысячи дольщиков жилого комплекса "Поколение" ждут ключи от квартир. Прокуратура завела уголовное дело. А что говорит застройщик?Возрождение дорог.- Сто тысяч дорожных квадратных метров отремонтируют в этом сезоне. На какой стадии ремонт по нацпроекту?Аллах акбар!- Владимирские мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. Какие традиции поддерживают в этот священный праздник?