Смотрите Вести в 21.05: Обманутые дольщики дождались уголовного дела.
Проблема Поколения
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Смотрите "Вести" в 21.05: Обманутые дольщики дождались уголовного дела.
Проблема "Поколения"
- Полтысячи дольщиков жилого комплекса "Поколение" ждут ключи от квартир. Прокуратура завела уголовное дело. А что говорит застройщик?
Возрождение дорог.
- Сто тысяч дорожных квадратных метров отремонтируют в этом сезоне. На какой стадии ремонт по нацпроекту?
Аллах акбар!
- Владимирские мусульмане сегодня отмечают Курбан-Байрам. Какие традиции поддерживают в этот священный праздник?