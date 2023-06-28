Сергей Собянин отметил, что Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро.

Сергей Собянин отметил, что Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро.Власти российской столицы утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Глава города подчеркнул, что Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. А длина проектируемого участка составит 9,3 километра. Он протянется вдоль Калужского шоссе.В составе проектируемого участка запланировано строительство четырех станций, добавил градоначальник. Подземная станция "Кедровая" расположится около микрорайона Центральный. Остальные три – наземные."Сосенки" построят рядом с одноименной деревней. До станции "Летово" можно будет пешком дойти от парка "Летова Тропа". "Десна" откроется также около одноименной деревни."Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут", – отметил Сергей Собянин.Троицкая линия метро свяжет юг столицы с Новой Москвой. Она пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка и обеспечит жителей присоединенных территорий скоростным рельсовым транспортом.Троицкая ветка протянется на 42 километра станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. В составе линии будут действовать 17 станций, подчеркнул Сергей Собянин.