В городской мечети на Добросельской состоялось праздничное богослужение.

Сотни владимирских мусульман 28 июня отмечают Курбан-байрам. Праздник знаменует окончание паломничества к святыням. Сегодня в городской мечети на Добросельской прошло богослужение.«Владимирских мусульман поздравили имам-мухтасиб Азат хазрат Мунавиров, председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин, советник губернатора Владимирской области Александр Карпилович, депутаты областного Законодательного Собрания», - пояснили в мэрии.Глава города через пресс-службу поблагодарил лидеров и представителей мусульманской общины за активное участие в жизни Владимира. В свою очередь, Рафаиль Хабибуллин поблагодарил горадминистрацию за помощь в проведении важного события.