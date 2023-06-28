Но только в массовых новостройках.
Но только в массовых новостройках.
В столичных новостройках
класса "комфорт" с начала года было реализовано 3 тыс. кладовых
помещений. За год продажи увеличились почти на 10%.
Чаще всего кладовками
интересуются покупатели жилья в новостройках ТиНАО. Так, в квартале
от ГК "Самолет" заключено 166 сделок с
кладовками. Примерно по 150 кладовых продано в проектах "Новое
Внуково" от того же застройщика и от группы
"Абсолют".
В проектах класса
"бизнес" продажи кладовок сократились за год на 17%. С начала года
было продано менее 1,8 тыс. помещений. Лидером продаж стал ЖК от "Самолета", в котором реализовано 176 кладовок.
В классе
"премиум" продажи также сократились, на 10% в годовом выражении.
Всего было продано 356 кладовых помещений. Две трети сделок пришлось на один
проект – ЖК от ГК "Донстрой".
С начала года застройщики
заработали около 3,5 млрд рублей на продаже кладовых помещений. Это менее 1% от
совокупной выручки от реализации жилья.