Но только в массовых новостройках.

Но только в массовых новостройках.В столичных новостройкахкласса "комфорт" с начала года было реализовано 3 тыс. кладовыхпомещений. За год продажи увеличились почти на 10%.Чаще всего кладовкамиинтересуются покупатели жилья в новостройках ТиНАО. Так, в кварталеот ГК "Самолет" заключено 166 сделок складовками. Примерно по 150 кладовых продано в проектах "НовоеВнуково" от того же застройщика и от группы"Абсолют".В проектах класса"бизнес" продажи кладовок сократились за год на 17%. С начала годабыло продано менее 1,8 тыс. помещений. Лидером продаж стал ЖК от "Самолета", в котором реализовано 176 кладовок.В классе"премиум" продажи также сократились, на 10% в годовом выражении.Всего было продано 356 кладовых помещений. Две трети сделок пришлось на одинпроект – ЖК от ГК "Донстрой".С начала года застройщикизаработали около 3,5 млрд рублей на продаже кладовых помещений. Это менее 1% отсовокупной выручки от реализации жилья.