Стали известны подробности спасения трех человек, получивших ожоги и отравления на ночном пожаре во...

Стали известны подробности спасения трех человек, получивших ожоги и отравления на ночном пожаре во Владимирской области.Мы уже сообщали, что два дома, по четыре квартиры в каждом, на Строительной улице в Кольчугине загорелись около двух часов ночи. Площадь пожара составила 230 кв. м.К приезду пожарных сильно горела пристройка одного из домов и кровля второго. Сотрудники МЧС России обнаружили троих пострадавших. Двоих вывели из горящего дома, а не способную передвигаться пенсионерку вынесли на руках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Угарным газом отравились 83-летний мужчина его 91-летняя соседка по дому. Из второго дома спасена получившая ожоги 67-летняя женщина 1956 года рождения.Площадь пожара составила 230 кв. м.На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория, устанавливаются причины возгорания.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.