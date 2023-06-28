Молодёжь сможет заявить о себе и своём проекте на федеральном уровне.

На Всероссийском конкурсе «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» молодёжь сможет заявить о себе и своём проекте на федеральном уровне, получить медиаподдержку и помощь от экспертов, найти новые полезные знакомства и зарекомендовать себя в региональном бизнес-сообществе, повысив престиж бизнеса. Как и в прошлом году, заявки на участие принимаются по двум лигам: «Молодой предприниматель России» и «Молодёжь с идеями».Конкурс направлен на популяризацию предпринимательства среди молодёжи, выявление и распространение успешных бизнес-практик, а также усиление региональных бизнес-сообществ. Участники смогут защитить свой бизнес-проект, обрести федеральную информационную поддержку и найти новых партнёров среди лучших специалистов страны.Среди победителей прошлого года — Алексей Лучко и Ольга Козютинская из Москвы. Их компания Litus Motors специализируется на разработке программных продуктов для электротранспорта, беспилотных систем, комплексов мониторинга воздушного пространства и производстве электрических пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. После победы в конкурсе ребята получили выгодные условия от резиденства в Сколково.Лидером в номинации «Социальная польза» стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ, второе место за Полиной Зайцевой из Великого Новгорода, третье – за Екатериной Романенковой из Смоленска. В номинации «Прорыв года» первенство отдано Павлу Шевченко из Москвы.«В прошлом году перспективные действующие бизнес-проекты были отобраны из 85 регионов России. Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок. Отдельно определены победители в специальных категориях «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес». Например, автором лучшего проекта в сфере ESG-технологий стал Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, который занимается производством инновационных материалов для регенеративной медицины «SilkInS». Каждый активный компонент разрабатывается исключительно в лаборатории института-партнёра и проходит все стадии контроля качества для того, чтобы продукт был полностью безопасен и обладал особыми полезными свойствами. Уже сегодня лаборатория внедряет часть разработок на рынок — это белки серицин, фиброин, спидроин, которые стимулируют внутриклеточные процессы, позволяющие увеличить питание кожи человека и ускорить заживление», — рассказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Олег Макаров.К бесплатному участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2023 года.Участникам предстоит выполнять задания на специальной онлайн-платформе, участвовать в очных обучающих мероприятиях в федеральных округах, а также защищать свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. Специально для лиги «Молодёжь с идеями» разработан специальный профориентационный тест, который позволит им подать заявку по правильному направлению.Всего в лиге «Молодёжь с идеями» будет 4 номинации: классическое предпринимательство, технологическое, социальное и креативное.Более опытные участники лиги «Молодой предприниматель России» могут выбрать одну из 11 основных номинаций: «Социальная польза», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Медиа бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес», «Самозанятый», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес» и подноминацию «Мама-предприниматель».Также в этой лиге предусмотрены спецноминации для финалистов конкурса: «Школьная лига» для владельцев бизнеса до 18 лет и «Бизнес вместе» для предпринимателей из новых регионов нашей страны.Для участников конкурса уже работает , и круглосуточный колл-центр.Регистрация действующих предпринимателей доступна по .Для тех, у кого пока нет бизнеса, но есть креативные идеи: .Справочно:За 12 лет существования конкурса его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Это один из инструментов поддержки в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес.