Такое решение приняли в мэрии на заседании горсовета. На установку новых контейнерных площадок выделили почти 1,3 миллиона рублей. Помойки установят в частных секторах во всех районах

Такое решение приняли в мэрии на заседании горсовета. На установку новых контейнерных площадок выделили почти 1,3 миллиона рублей. Помойки установят в частных секторах во всех районах Владимира, и даже в удаленных микрорайонах, пообещали в мэрии. Новые контейнеры должны улучшить санитарную обстановку в городе, считают чиновники. Работы будут выполняться в рамках муниципальной программы «Повышение экологической безопасности