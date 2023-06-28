В Доброграде построят крупный мебельный кластер. Уже нашли инвестора. Он вложит в проект 5,6 млрд. рублей. В 2025 году на мебельном производстве будет открыто более 2000 новых рабочих мест, к 2032

В Доброграде построят крупный мебельный кластер. Уже нашли инвестора. Он вложит в проект 5,6 млрд. рублей. В 2025 году на мебельном производстве будет открыто более 2000 новых рабочих мест, к 2032 году планируется увеличить это число до 6700. Сейчас в посёлке свои проекты реализуют 8 резидентов. Строятся новые квартиры. В 2021–2022 годах было построено более