ДТП случилось 28 июня около семи утра, сообщили в ГИБДД. 24-летняя девушка ехала на Опеле по улице Горького в сторону улицы Московской, она решила обогнать другую машину, но не справилась с

ДТП случилось 28 июня около семи утра, сообщили в ГИБДД. 24-летняя девушка ехала на Опеле по улице Горького в сторону улицы Московской, она решила обогнать другую машину, но не справилась с управлением и вылетела с дороги. Авто улетело в сторону жилого дома, врезалось в забор и перевернулось. Девушке очень повезло. Не каждый каскадер сумеет выполнить