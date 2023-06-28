Заказчик преступлений остался не найден.

В Коврове осуждены рецидивисты, которые за деньги поджигали жильё и снимали пожары на камеру. Об этом рассказали в пресс-службе Ковровского городского суда.В ноябре 2022 года Пивикову М.Ю. предложили заработать. Он должен был поджечь входную дверь квартиры дома по улице Подлесной и снять преступление на камеру. Горе-поджигатель подпалил входную дверь, но не сохранил видео в памяти телефона. За халтуру ему не заплатили. Тогда фигурант нашёл себе подельника - Зубкова Н.П. Ковровчанин согласился помочь. Сообщники нечаянно спалили не только заказанную дверь, но и соседскую. За всё они получили 4 000 рублей.В том же месяце парочке предложили за 3000 спалить частный дом по улице Бурматова и также зафиксировать всё на видео. Злоумышленники облили стену постройки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. К счастью, хозяин жилья сумел потушить возгорание.В один из дней преступников задержали. Они сознались в содеянном. Первого приговорили принудительным работам на срок в 2,5 года, а второго к двум годам. Оба будут выплачивать в госказну 10% от зарплаты. Приговор может быть обжалован. Заказчик преступлений остался не найден.