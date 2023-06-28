Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении для клиентов – физических на всей территории присутствия Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Пользователи онлайн-сервиса «ЭнергосбыТ Плюс» теперь могут оплатить коммунальные услуги без комиссии с помощью системы быстрых платежей. Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении для клиентов – физических на всей территории присутствия Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».Чтобы оплатить через СБП, нужно перейти к оплате, ввести нужную сумму и нажать кнопку «Оплатить через СБП». После этого на смартфоне откроется страница выбора банка, а затем приложение банка. Если для оплаты используется личный кабинет на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», то на экране появится QR-код, который необходимо отсканировать с помощью другого устройства.Новый способ оплаты позволяет быстро внести платеж, так как, в отличие от оплаты картой, он не требует вводить дополнительные данные. При этом операции, совершаемые с помощью системы быстрых платежей, защищены в соответствии со стандартами информационной безопасности на уровне Банка России, Национальной системы платежных карт и банков-участников.Реклама.