Новый жилой комплекс будет отличаться волнистыми фасадами.

Новый жилой комплекс будет отличаться волнистыми фасадами.Власти российской столицы продолжают реализацию программы реновации, которую еще в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря масштабному проекту, около миллиона жителей города получили возможность переселиться в новые квартиры с улучшенной планировкой, завершенной отделкой и частично оснащенные бытовым оборудованием.Москвичи получают равноценные или равнозначные квартиры в своих районах, оставляя ветхое жилье. Старые здания сносятся. чтобы на их месте выросли новостройки. а также объекты социальной и экономической инфраструктуры. Так, очередной жилой комплекс по реновации возведут в В Метрогородке.Здание будет отличаться волнистыми фасадами. Для облицовки дома специалисты применят декоративную плитку, имитирующую кирпич. Для стен со стороны улицы выбран терракотовый оттенок, со стороны двора – светлый.Жилой комплекс возведут по адресу: улица Николая Химушина, владение №19. Для местных жителей обустроят подземную парковку. Объект площадью около 61,7 тысячи квадратных метров будет состоять из трех корпусов разной этажности, которые образуют отдельный квартал.Первый заместитель главы столичного комитет по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов подчеркнул, что фасады зданий будут иметь необычную волнистую форму с треугольными эркерами и лоджиями."Дома, которые строят по программе реновации, в целом можно охарактеризовать как спокойную качественную архитектуру, максимально ориентированную на эргономику и комфорт", – добавил главный архитектор Москвы.На территории около корпусов ЖК запланировано благоустройство. Во дворах проведут озеленение. Кроме того, специалисты оборудуют для местных жителей детские и спортивные площадки. Планируется организовать зоны отдыха.К слову, жилой комплекс отвечает новому стандарту безбарьерной среды. Некоторые квартиры в новом доме предназначены для проживания маломобильных москвичей. Для них расширят дверные проемы, холлы и санузел. Также вход в здание, пол вестибюля и лифтового зала расположат на одном уровне с поверхностью земли.