Смена из 120 ребят отправлена по домам.

В Петушинском районе на три месяца приостановили работу частного детского лагеря. Проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения санитарных норм.Московская фирма арендовала два этажа в парк-отеле «Сосновый Бор» и организовала летний спортивный лагерь. Однако про безопасность пребывающих компания, видимо, забыла.После проверки Роспотребнадзор подал иск в суд. Приставы исполнили постановление Фемиды. Представители УФССП выехали объект и опечатали помещения на 90 суток. Смена из 120 ребят отправлена по домам.