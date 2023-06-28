120 детей прямо со смены отправились по домам, сообщили в службе судебных приставов. Московская организация арендовала два этажа на базе парк-отеля “Сосновый бор”, чтобы устроить там

120 детей прямо со смены отправились по домам, сообщили в службе судебных приставов. Московская организация арендовала два этажа на базе парк-отеля “Сосновый бор”, чтобы устроить там частный детский спортивный лагерь. На проверку отправился Роспотребнадзор, ведомство выявило санитарно-эпидемиологические нарушения. Представитель надзорной службы отправил иск в суд о приостановлении деятельности лагеря. Исполнять решение на место нахождение объекта