В Суздале начала работу Творческая лаборатория Театра наций. Это часть большой программы по...

В Суздале начала работу Творческая лаборатория Театра наций.Это часть большой программы по поддержке театров малых городов России. Слово- Марии Платанюк.Суздаль-магический, вдохновляющий, тысячелетний. Хранитель истории и культуры, а еще место силы. В том числе для тех, кто создаёт современный театр. Небесно- голубая синь куполов Рождественского собора, у стен кремля- художники, а на лугу в "сердце" древнего города- обсуждение новых спектаклей. Творческая лаборатория Театра наций- уникальный формат. А Суздаль - новая "остановка". Работа идёт и на природе, и в интерьерах музея. К примеру, в знаменитой Крестовой Палате.Олег Лоевский, арт-директор Творческой лаборатории Театра наций, театральный критик:- Конечно, великий город Суздаль-красавец. Лаборатория вмещает образовательную программу. Связанные с театральной профессией дисциплины. И очень важное- это эскизы.Сейчас в России-647 профессиональных театров. И около двухсот из них- "нестоличные", подчеркивает Елена Носова, куратор программы по поддержке театров малых городов Государственного театра наций. Лаборатория- синтез. Театра и музейных пространств.Елена Носова, куратор программы по поддержке театров малых городов России Государственного театра наций:- Мы проводили лаборатории в Пушкинском музее, в Ясной Поляне, в Горках Ленинских, в Елабужском музее-заповеднике. Это очень интересный опыт, когда театр выходит за стены собственного театра.Партнёром проекта стал Владимиро-Суздальский музей-заповедник. А к участию Государственный Театр наций и фонд Евгения Миронова "Театральные инициативы" пригласили актёров владимирской драмы и муромского городского театра.Юрий Квятковский, режиссёр:- У произведения искусства у него нету критерия временного. Что-то создаётся десятилетиями, что -то создаётся за 15 минут. С точки зрения ценности эскиз иногда бывает более содержательным, чем спектакль, который вымучивается месяцами.Вместе со столичными режиссёрами и педагогами владимирским и муромским артистам предстоит сделать эскизы трёх спектаклей. "Андрей Рублёв", "Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии" и "Доживём до вторника". Показы-уже 1 и 2-ого июля.Мария Платанюк "Вести-Владимир".