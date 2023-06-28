В Суздале продолжает работу Международная летняя творческая школа Новые имена. В первой смене...

В Суздале продолжает работу Международная летняя творческая школа "Новые имена".В первой смене участвуют 195 ребят из двадцати четырёх регионов.Их ждёт интенсивная учебная программа: индивидуальные мастер-классы, пленэры, творческие лаборатории, искусство импровизации и многое другое. В рамках творческой школы пройдут 20 различных концертов, встречи с известными людьми, в том числе с президентом Фонда "Новые имена", гениальным российским пианистом Денисом Мацуевым. Сейчас юные художники пишут этюды, посвящённые истории древнего Суздаля и его достопримечательностям.Позже эти работы войдут в общий альбом - и станут подарком к тысячелетнему юбилею города.