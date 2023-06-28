Работы необходимо сдать через 60 дней после подписания госконтракта.

В Юрьевце к осени отремонтируют филиал поликлиники №6. Власти ищут подрядчика для ремонта помещений в здании на Всесвятской - 3.Победителя торгов выберут 6 июля. Компания получит 5,7 млн рублей. Работы необходимо сдать через 60 дней после подписания госконтракта. Гарантия составит пять лет.Первая стадия ремонта затронет ряд помещений медучреждения, в том числе стоматологию и отделение профилактики. Кроме того, строители установят сантехнику и оборудование для инвалидов.На этом власти не остановятся. Реконструкция будет вестись поэтапно. Общая сумма, которая требуется на ремонт, составляет 70 млн рублей.