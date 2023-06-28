Застройщик после окончания работ передаст школу на баланс города.

Застройщик после окончания работ передаст школу на баланс города.Семимильными шагами в российской столице развивается система образования, что особенно актуально для новых территорий. Так, в Зеленограде построят школу на 550 мест. Она войдет в состав жилого комплекса, который возведут на месте промзоны ЦИЭ.Сегодня на месте нереализованного советского проекта московские власти проводят квартальную жилую застройку. Девелопер уже получил разрешение на возведение образовательного учреждения на территории промзоны Центра информатики и электроники в Крюково.Об этом рассказала глава столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова. Она отметила, что застройщик после окончания работ передаст школу на баланс города.Председатель Москомстройинвеста также подчеркнула, что застройщик возведет в составе жилого комплекса и передаст городу еще несколько объектов образования: вторую школу на 550 мест, а также два детских сада на 250 малышей каждый.Школьники с ограничениями по здоровью смогут обучаться в новой школе. Специально для них создадут условия, необходимые для беспрепятственного и удобного передвижения по участкам ко входу в здание и внутри него за счет элементов безбарьерной среды.Как отметил руководитель комитет государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко, застройщик уже получил от властей разрешительную документацию для возведения образовательного учреждения, рассчитанного на учеников 1-11 классов."Учебный корпус представляет собой многоугольное здание Г-образной формы переменной этажности от трех до четырех этажей общей площадью более 16 500 квадратных метров", – добавил чиновник.Учебные классы наполнят в зависимости от ступени образования. Кроме прочего в школе оборудуют лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, лаборантские с ИТ-полигоном, зонами физического эксперимента, моделирования и конструирования, а также библиотечный центр и студию изобразительного искусства, два спортзала и территорию общественных мероприятий.