Виктория Боня постоянно стремится к совершенству в своей внешности. На этот раз она решилась на радикальные меры.

Виктория Боня постоянно стремится к совершенству в своей внешности. На этот раз она решилась на радикальные меры.Российская модель и ведущая Виктория Боня решила "натянуть себе глаза" и сделать модную пластическую операцию под названием "ponytail lift", которую в России зовут "лисьи глазки".В своем аккаунте Боня рассказала, что такую операцию делала себе голливудская звезда Белла Хадид, и ей результат безумно понравился. Именно поэтому Боня даже нашла хирурга, который оперировал моделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер и вышла с ним на связь через знакомых, которые ей его рекоменовали. В своем видео Боня рассказала, как именно будут выглядеть ее глаза после операции. Она натянула ладонями кожу по бокам лица."Вот таким образом делаются глаза. Сейчас все такие наклеечки делают, и я думала, как круто, и в юном возрасте ничего не видно и сделано классно. Как будто подтянуто хвостиком. И у меня сейчас с ним консультация через 30 минут. Он из Лос-Анджелеса", – рассказала Виктория Боня.При этом она отметила, что врач сделал ей комплимент и отметил, что Виктория Боня и так красивая, и ей не требуется хирургическое вмешательство. Однако модель настроена серьезно. Она уверена в профессионализме медика и на лучший результат.