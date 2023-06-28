В этом году Владимирская область оказалась на третьем месте в масштабах страны по трагическим эпизодам на воде. И в этом антирейтинге регион уже несколько сезонов. Об этом рассказали в ходе

В этом году Владимирская область оказалась на третьем месте в масштабах страны по трагическим эпизодам на воде. И в этом антирейтинге регион уже несколько сезонов. Об этом рассказали в ходе брифинга представители областного МЧС. Больше происшествий случилось только в столице и Московской области. В этом году статистика по нашему региону стала еще хуже, чем в