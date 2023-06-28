В мечети на улице Добросельской прошло праздничное богослужение. Курбан-байрам символизирует окончание паломничества к святыням, в этом году праздник отмечают 28 июня. Владимирских

В мечети на улице Добросельской прошло праздничное богослужение. Курбан-байрам символизирует окончание паломничества к святыням, в этом году праздник отмечают 28 июня. Владимирских мусульман поздравил имам-мухтасиб Азат хазрат Мунавиров, председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин, советник губернатора Владимирской области Александр Карпилович, депутаты областного Законодательного Собрания. Как рассказали в мэрии, на общую молитву приехали мусульмане с разных районов