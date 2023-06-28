Их подключат к интеллектуальной транспортной системе.

Во Владимире более 90 информационных табло на остановках подключат к интеллектуальной транспортной системе. Об этом сообщили во «Владупрдоре».Кроме сведений о времени прибытия общественного транспорта, будут транслироваться метеосводки и информирование населения о ЧС.Напомним, что стоимость ИТС составит 40 млн рублей. Её По задумке чиновников, система поможет эффективнее управлять обстановкой на улицах и реагировать на происшествия и аварии.