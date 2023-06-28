Во Владимире до конца июля перекрыта одна из улиц. В связи с производством работ по техническому...

Во Владимире до конца июля перекрыта одна из улиц.В связи с производством работ по техническому перевооружению участка тепловых сетей по 31 июля 2023 года ограничено движение всех видов транспорта по ул. Белоконской.Это сделано на участке от проспекта Строителей до улицы Горького, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Из-за чего теперь ограничен проезд на территорию ВлГУ, управления ЖКХ администрации г. Владимира и МУП «Владимирводоканал».Фото: https://www.pxfuel.com