Большой дорожный ремонт во Владимире подходит к концу. Городские пути восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Капремонт дорожного полотна на улице

Большой дорожный ремонт во Владимире подходит к концу. Городские пути восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Капремонт дорожного полотна на улице Вокзальной закончен примерно на 90%. Он продолжался больше двух месяцев. За это время здесь заменили около 2,5 км бордюрного камня. Осталось отремонтировать колодцы на проезжей части, тротуаре и примыканиях. Их восстановлением уже