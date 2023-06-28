Один из главных исламских праздников продлится несколько дней.

Во Владимире сотни мусульман пришли к мечети для празднования Курбан-байрам. Один из главных исламских праздников продлится несколько дней.Возле мечети в Добром на намаз собралось множество верующих, которых владимирские автомобилисты. Люди выстроились вдоль улицы Добросельской, где дорогу от тротуара отделили металлическими ограждениями. На мероприятии дежурят сотрудники МВД.Главная традиция праздника — принесение барана в жертву. В этот день также принято ходить в гости, а столы мусульман наполнены всевозможными лакомствами.