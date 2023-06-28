На участке от проспекта Строителей и до улицы Горького проходит ремонт тепловых сетей, сообщили в мэрии. Движение по улице Белоконской ограничено с 27 июня до 31 июля. Долгий срок перекрытия

На участке от проспекта Строителей и до улицы Горького проходит ремонт тепловых сетей, сообщили в мэрии. Движение по улице Белоконской ограничено с 27 июня до 31 июля. Долгий срок перекрытия связан с техническим перевооружением тепловых сетей. Из-за этого въезд на территорию ВлГУ со стороны Белоконской будет ограничен, также нельзя будет подъехать к управлению ЖКХ администрации