Он состоится в июле-августе.

Во Владимире в третий раз пройдёт фестиваль граффити . Он состоится в июле-августе.Организаторы уже получили множество заявок из разных городов. Отбор прошли 18 уличных художников из Алтайского и Пермского краёв, а также Владимирской, Московской и Нижегородской областей.В рамках фестиваля «Ростелеком» проведёт конкурс среди 11 участников, которые разрисуют коммуникационные шкафы. Ещё одним партнёром мероприятия стало ПАО «Т-Плюс». Компания традиционно предоставляет объекты для росписи.Сейчас организаторы согласовывают места для создания рисунков с мэрией.