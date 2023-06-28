Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК Поколение. По результатам...

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК "Поколение".По результатам прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК "Поколение". Более пятисот дольщиков до сих пор ждут сдачи 18-этажного дома на улице Северной. Есть ли шансы получить законные квадратные метры, выяснял Александр Сыпченко.В этот недостроенный 18-этажный дом дольщики вложили все свои средства. Ключи от квартир 540 человек должны были получить еще год назад, но и сегодня люди вынуждены ютиться у родственников и по съемным квартирам.Александр Сыпченко:- Сейчас вся территория стройплощадки на Северной огорожена высоким забором, но даже через него видно что определенные работы здесь все таки ведутся: работает кран, а в окнах периодически появляются строители.Сергей Морозов приобрел двушку на 10 этаже в январе 2020 года на последние деньги. Его пятилетняя дочь давно мечтает о собственной комнате.Сергей Морозов, дольщик ЖК "Поколение":- Первый срок был декабрь 2022-го, ему продлили на полгода и за полгода тоже ничего не произошло. Не мотивирует никак, строю как могу. Я должен уже делать ремонт, там грубо говоря новый год отмечать этот в теории.На Северной работает фирма "КАПИТАЛ-СТРОЙ". Сейчас её руководителя Андрея Хромова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, заведено уголовное дело. По словам Елены Ермаковой, ее и других дольщиков просто кормят пустыми обещаниями.Елена Ермакова, дольщик ЖК "Поколение":- Мы вложили все свои деньги, жить нам негде, то есть мы повышаем демографию, надеемся на одно, а получаем вообще ничего. Совершенно гражданин Хромов ничего не соблюдает ни сроки, ни карты, ни строительство, и они ничего с этим не могут сделать, ждут процедуру банкротства.В конце прошлого года прокуратура уже выявляла факты нецелевого расходования денежных средств со стороны Андрея Хромова. Ход расследования и строительства дома - на контроле, говорят в ведомстве.Айзанат Кокешова, старший помощник прокурора г. Владимира:- Застройщиком с аффилированными заключены договоры долевого участия предметом которых является 20 квартир. Впоследствии данные квартиры были реализованы 3 лицам по договорам цессии, вместе с тем застройщиком не обеспечено получение оплаты по указанным договорам в пользу застройщика, общая сумма ущерба свыше 27 миллионов рублей.Сейчас застройщик активно ищет средства, необходимые для завершения строительства дома. По самым скромным подсчетам это 150 миллионов рублей. Андрей Хромов уверен, летом 2024 года дом будет сдан. Он рассказывает, что уже год возводит социальные объекты на Донбассе и располагает необходимым резервом.Андрей Хромов, директор ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ":- Мы начнем в июле кровлю, мы в июле начнем остекление здания и в июле-августе мы закончим все кладочные работы полностью, ну а дальше начнем инженерию. Водопровод, канализацию, отопление, котельную, наружные сети сделаны все.Не смотря на серьезное отставание от графика работ, у дольщиков все же остается надежда дождаться квартир в следующем году. Пока готовность объекта - 65 процентов, однако большая часть работ и стройматериалов уже оплачена-заявляет застройщик.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".