По словам очевидцев, авария произошла около 16 часов 28 июня. На кадрах с места происшествия видно, что кроссовер Хавал врезался прямо в ограждение возле гостиницы “Заря”. Мы позвонили в

По словам очевидцев, авария произошла около 16 часов 28 июня. На кадрах с места происшествия видно, что кроссовер Хавал врезался прямо в ограждение возле гостиницы “Заря”. Мы позвонили в ГИБДД, там сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался. Еще одно ДТП без пострадавших произошло вчера, 27 июня, на перекрестке улицы Мира и Полины Осипенко.