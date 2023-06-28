Во Владимирской обласи разработали проект психологической поддержки несовершеннолетних беременных....
Во Владимирской обласи разработали проект психологической поддержки несовершеннолетних беременных.
Сотрудники Камешковского социально-реабилитационного центра разработали проект психологической поддержки несовершеннолетних беременных.
"Мама 18 минус" стал победителем конкурса, организованного Фондом поддержки детей. На реализацию проекта выделен грант - почти два миллиона рулей. На эти средства коллектив центра создаст службу социально-психологической поддержки беременным и мамам, которым меньше восемнадцати лет.
А ещё откроют пункт проката предметов первой необходимости для воспитания ребёнка, чтобы помочь мамам влиться в новую роль и подготовить их к самостоятельной жизни.