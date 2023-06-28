Во Владимирской области ищут цветочного вора. Цветочный вор замечен в парке Мурома - видео кражи...

Во Владимирской области ищут "цветочного" вора.Цветочный вор замечен в парке Мурома - видео кражи появилось на портале "Муром24".На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина средних лет, гуляющий по парку со своим сыном, крадущимися движениями подходит к клумбе с цветами. И срезает розы одну за другой, пока не набирает целый букет. Теперь цветы радуют не всех посетителей парка, а только одну даму сердца. Тех, кто узнал на кадрах цветочного вора, просят позвонить по телефону.