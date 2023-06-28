Площадь карантинной зоны, в которую попали Владимир, Суздальский, Судогодский, Собинский и Камешковский районы, превышает 138 тысяч га.

Во Владимирской области из-за нашествия ясеневой изумрудной златки ввели карантин. Площадь карантинной зоны, в которую попали Владимир, Суздальский, Судогодский, Собинский и Камешковский районы, превышает 138 тысяч га.Как рассказали в Россельхознадзоре, специалисты ведомства нашли вредителей в микрорайоне Заклязьминский.Ясеневая изумрудная златка заселяет различные виды ясеней и другие породы деревьев. Личинки проникают в кору и выгрызают её, образуя проходы. Насекомое также питается листьями. Гибель деревьев происходит в срок от одного до четырёх лет, в зависимости от степени заражения. Сейчас Россельхознадзор и владельцы территорий занимаются локализацией и ликвидацией очагов распространения карантинного вида.Напомним, что ранее 33-ий регион