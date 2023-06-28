Во Владимирской области подвели итоги экспортного форума в Суздале.
Финальная сессия владимирского...
Во Владимирской области подвели итоги экспортного форума в Суздале.
Финальная сессия владимирского экспортного форума состоялась в Суздале. Как предприятиям помогает Правительство Владимирской области и центр поддержки экспорта, расскажем далее.
"Экономика со смыслом." Какая она, новая география всероссийского и владимирского экспорта? Эксперты владимирского форума уверены: эффективные пути решения есть даже в условиях жесткого экономического давления.
Сергей Сидорин, министр экономического развития Владимирской области:
- К нам приехали все 19 регионов. Не только ЦФО, но и других областей. И у всех практически идентичный вопрос, связанный с к экспортом, с взаимодействием с бизнесом. Но ключевое: поиск новых мер поддержки и путей решения.
Компания Техносонус из Владимира занимается производством звукоизоляционных материалов. В России таких компаний несколько. Экспорт - по всей России и за рубеж. По итогам прошлого года, производитель стал победителем конкурса "Экспортер года". На новые рынки выйти помог Центр поддержки экспорта.
Александр Винокуров, коммерческий директор компании "Техносонус":
- Мы участвуем в выставках, которые проходят в других странах. Нам помогают, финансируют. Много было мероприятий по переводу материалов на другие языки: сайты, технических листов. Регулярно проводится обучение по экспортным продажам.
Компания "Акрилан" - один из самых крупных экспортеров нашего региона, производит основу для всех декоративных водяных красок и торгует почти со всеми странами СНГ.
Олег Кузин,генеральный директор компании "Акрилан":
- На форуме можно все увидеть в одном месте и услышать в одном месте. Какие новые программы, возможности по расчетам - с дружественными и недружественными странами. Какие логистические коридоры формируются?
Газпромбанк уже более 30 лет работает с российскими экспортерами. На одной из практических сессий форума специалисты банка дают индивидуальные консультации. В том числе разъясняют вопросы валютных платежей и обсуждают кейсы из практики.
Анастасия Медведева, директор Владимирской дирекции Газпромбанка:
- Банк комплексно подходит к обслуживанию внешне-экономической деятельности. И здесь, во Владимирской области, мы работаем как с малым и средним бизнесом.
В формате живого диалога предприниматели находят новые логистические пути. А центр поддержки экспорта вместе с Правительством региона поможет их реализовать.
Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".