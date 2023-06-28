Всего в 2023 году на водоёмах области погибли 11 человек.

Владимирская область вошла в ТОП худших регионов по гибели людей на воде. Об этом рассказали в МЧС.С начала купального сезона в 33-ем регионе утонули 6 человек (один ребёнок). Всего в 2023 году на водоёмах области погибли 11 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года насчитывалось 7 смертей.Одна из главных причин зафиксированных трагедий - купание в запрещённых местах. Штраф за данное нарушение составляет от 800 до 4 000 рублей, но эти суммы не пугают отдыхающих, смелость которым часто придаёт выпитый перед заплывом алкоголь.Спасатели проводят профилактические рейды по рекам и озёрам, разъясняют через СМИ и школы правила безопасности, но случаев гибели меньше не становится. Представители МЧС и СК обратились к родителям с призывом не оставлять детей без присмотра.«В течение купального сезона в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ГИМС было удалено с водоёмов 87 несовершеннолетних, которые находились без взрослых», - резюмировали в спасательном ведомстве.