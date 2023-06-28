Во Владимирской области выплатят по 100 тысяч рублей всем добровольцам СВО, вне зависимости от...

Во Владимирской области выплатят по 100 тысяч рублей всем добровольцам СВО, вне зависимости от прописки.Губернатора Александр Авдеев внес изменения ув указ «Об осуществлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан», сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Теперь право на единовременную региональную выплату предоставляется независимо от регистрации военнослужащего на территории области.Выплату в 100 тысяч рублей будут получать и те, у кого нет прописки регионе 33. Главное, чтобы они заключили контракт через военные комиссариаты Владимирской области.Списки облвоенкомат направляет в Министерство социальной защиты населения, на основании которых выплата будет предоставляться автоматически. Никаких заявлений писать не надо.Фото; https://www.pxfuel.com