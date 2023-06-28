Во Владимирской области выплатят по 100 тысяч рублей всем добровольцам в СВО, вне зависимости от...

Во Владимирской области выплатят по 100 тысяч рублей всем добровольцам в СВО, вне зависимости от прописки.Губернатора Александр Авдеев внес изменения ув указ «Об осуществлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан», сообщила пресс-служба Правительства Владимирской областиТеперь право на единовременную региональную выплату предоставляется независимо от регистрации военнослужащего на территории области.Выплату в 100 тысяч рублей будут получать и те, у кого нет прописки регионе 33. Главное, чтобы они заключили контракт через военные комиссариаты Владимирской области.Списки облвоенкомат направляет в Министерство социальной защиты населения, на основании которых выплата будет предоставляться автоматически. Никаких заявлений писать не надо.Фото; https://www.pxfuel.com