“Стасиков” нашли волонтеры “Народного фронта”, которые побывали в столовой школы, где сейчас проходит летний лагерь. Волонтеры пришли в столовую школы №40 для проверки качества

“Стасиков” нашли волонтеры “Народного фронта”, которые побывали в столовой школы, где сейчас проходит летний лагерь. Волонтеры пришли в столовую школы №40 для проверки качества питания в школьных лагерях. Во время визита участники инспекции обнаружили злополучных насекомых. Из группы в социальных сетях “Народный фронт, Владимирская область” Честно говоря от увиденного пропал аппетит, до дегустации блюд дело не