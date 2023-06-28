Юных владимирцев приглашают в Детский пожарный отряд. Региональное управление МЧС объявило о...

Юных владимирцев приглашают в "Детский пожарный отряд".Региональное управление МЧС объявило о старте записи в "Детский пожарный отряд". В него приглашают ребят от семи до 14-ти лет.Занятия будут проходить в областном центре, на улице Горького, 46. Всего их будет 4, длительность - полтора часа. Начало - с третьего июля.Дети узнают, что делать, если случилось возгорание, как устроена пожарная часть, примут участие в эстафете с надеванием боевой одежды и тушением небольшого возгорания. Количество мест ограничено.Для записи нужно обратиться в группу МЧС "Вконтакте".