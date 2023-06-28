За деньги подожгли дом и квартирную дверь два ранее судимых жителя Владимирской области. В ноябре...

За деньги подожгли дом и квартирную дверь два ранее судимых жителя Владимирской области.В ноябре прошлого года в Коврове неизвестный предложил ему за деньги поджечь входную дверь квартиры дома по ул. Подлесной. И для подтверждения поджога снять его на видео. Пивиков облил дверь горючей жидкостью из пластиковой бутылки и поджог. Загорелась и эта дверь и дверь соседней квартиры. Исполнитель, однако, не смог сохранить и переслать видео заказчику. И поэтому остался без гонорара.Тогда он решил повторить поджог, взяв в долю за 5 тысяч рублей Зубкова Н.П. Они подожгли дверь во второй раз и снова огонь перекинулся и на дверь соседней квартиры.На этот раз видео получилось удачным, Пивкову перевели 4 тысячи рублей, которые подельники поделили между собой.В ноябре им поступил новый заказ - за 3 000 рублей поджечь дом по улице Бурматова. Это удалось, но хозяин жилья смог быстро погасить пламя. Злоумышленники переслали видео поджога заказчику и получили свою зарплату, которую разделили поровну.В суде они просили рассмотреть их уголовные дела в особом порядке, признав полностью свою вину.Пивиков получил два с половиной года принудительных работ, Зубков - только два. 10 процентов их зарплат будут удерживать в доход государства.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com