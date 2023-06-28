Жителей Владимирской области приглашают на торжества, посвященные празднованию Боголюбской иконы...

Жителей Владимирской области приглашают на торжества, посвященные празднованию Боголюбской иконы Божией матери.1 июля 2023 года состоится Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы именуемой «Боголюбская» из Владимира (Ново-Алексеевский монастырь) в Свято-Боголюбский монастырь. Об этом сообщает Паломническая служба "Владимирская Русь".Программа торжества:06:45 Построение духовенства и мирян в Ново-Алексеевском монастыре.07.00 Начало Крестного хода. Возглавляет Крестный ход епископ Ковровский Стефан.09.00 Встреча иконы у собора Боголюбского монастыря. Начало Божественной Литургии, которую возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Сослужат: епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский Нил.Икону внесут в церковь, после чего состоится литургия.Фото группа "вконтакте" Паломническая служба "Владимирская Русь"