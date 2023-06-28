Мужчина купил музыкальный инструмент, чтобы украсить им свой новый ресторан. Дело оставалось за малым – доставить пианино в помещение. Для этого житель Александрова вызвал рабочих. До их

Мужчина купил музыкальный инструмент, чтобы украсить им свой новый ресторан. Дело оставалось за малым – доставить пианино в помещение. Для этого житель Александрова вызвал рабочих. До их приезда он ненадолго отлучился, а пианино осталось на улице. Предмет тяжелый, не украдут, наверняка подумал мужчина. Но когда он вернулся – пианино на месте уже не было. Ресторатор